«ВКонтакте» столкнулся со сбоями в России

По состоянию на 1:05 мск работа «ВКонтакте» начала постепенно восстанавливаться, и сервис работает в штатном режиме.

Ночью 4 марта популярная российская социальная сеть «ВКонтакте» перестала работать в штатном режиме. При попытке зайти на сайт с мобильного устройства или с компьютера появляется ошибка — сообщение о недоступности сервиса на русском или английском языках. При обновлении страницы ошибка остаётся на месте, и больше ничего не происходит.

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Жалобы на сбои «ВКонтакте» за последние часы Фото: downdetector.su

По данным Downdetector, о сбоях сообщают жители России, стран СНГ и Европы. Администрация сервиса тем временем ещё не комментировала инцидент. Пока неясно, с чем связана проблема, сколько будет появляться эта ошибка и как быстро сайт возобновит работу.