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Появился свежий постер ремейка «Токсичного мстителя» с Питером Динклэйджем

Появился свежий постер ремейка «Токсичного мстителя» с Питером Динклэйджем
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Создатели ремейка «Токсичного мстителя» опубликовали свежий постер ленты. На нём нет персонажей, которые появятся в картине: можно увидеть лишь значки и логотип, а также надпись про токсичность.

Оригинальный фильм 1984 года рассказывал об уборщике, превратившемся в жуткого мутанта. После мутации он решает бороться за справедливость. Ремейк картины анонсировали аж в 2019 году, однако с тех пор фильм не могли выпустить из-за различных проблем.

Постер фильма

Фото: LEGENDARY ENTERTAINMENT

В актёрский состав вошли Кевин Бейкон, Элайджа Вуд, Джейкоб Тремблей, Джейн Леви, Тейлор Пейдж, Джулия Дэвис, Мэйкон Блэр, Сара Нилс, Спенсер Уайлдинг и другие. Кресло режиссёра занял актёр Мэйкон Блэр, который играл в «Оппенгеймере» и «Золоте».

Премьера ленты состоится 29 августа.

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