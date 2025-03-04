Начались съёмки пятого сезона сериала «Убийства в одном здании»

Создатели сериала «Убийства в одном здании» объявили о старте съёмочного процесса пятого сезона шоу. Сколько займёт его производство, не сообщается.

Сериал «Убийства в одном здании» рассказывает о трёх соседях, которые живут в роскошном многоквартирном доме и увлекаются подкастом о настоящих преступлениях. После того как при загадочных обстоятельствах погибает один из жильцов здания, они решают заняться расследованием и записывать собственный подкаст.

Фото: Hulu

Напомним, что последний вышедший сезон, четвёртый, выступил прямым продолжением третьего. Его посвятили тому, как главные герои отправились в Лос-Анджелес для расследования нового дела.

В проекте снялись Стив Мартин, Селена Гомес, Кара Делевинь и другие.