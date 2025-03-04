Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
DreamLeague S25. Гранд Финал. День 15
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Начались съёмки пятого сезона сериала «Убийства в одном здании»

Начались съёмки пятого сезона сериала «Убийства в одном здании»
Комментарии

Создатели сериала «Убийства в одном здании» объявили о старте съёмочного процесса пятого сезона шоу. Сколько займёт его производство, не сообщается.

Сериал «Убийства в одном здании» рассказывает о трёх соседях, которые живут в роскошном многоквартирном доме и увлекаются подкастом о настоящих преступлениях. После того как при загадочных обстоятельствах погибает один из жильцов здания, они решают заняться расследованием и записывать собственный подкаст.

Фото: Hulu

Напомним, что последний вышедший сезон, четвёртый, выступил прямым продолжением третьего. Его посвятили тому, как главные герои отправились в Лос-Анджелес для расследования нового дела.

В проекте снялись Стив Мартин, Селена Гомес, Кара Делевинь и другие.

Материалы по теме
Победители «Оскара»-2025
Live
Победители «Оскара»-2025
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android