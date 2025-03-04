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«Огромная ошибка»: режиссёр Эмир Кустурица — о победе «Аноры» на «Оскаре»

«Огромная ошибка»: режиссёр Эмир Кустурица — о победе «Аноры» на «Оскаре»
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Cербский режиссёр и актёр Эмир Кустурица в интервью газете «Аргументы и факты» рассказал о том, что считает фильм «Анора», который стал триумфатором на «Оскаре», не заслуживает полученных наград.

По мнению Эмира, то, что весь Запад считает «Анору» хорошим фильмом, — это большая ошибка. Свои слова режиссёр аргументировал.

Огромная ошибка думать, что «Анора» — хорошая картина. Там ничего нет! Ни героя, ни высказывания, ни человеческой истории. Есть лишь богатый сынок, влюбившийся в проститутку, и родители, которые не хотят, чтобы он был с ней. Всё! Как такой фильм стал победителем фестиваля в Каннах?! Не знаю!

Кустурица также подчеркнул, что выдача «Оскара» фильму «Анора» — это «ошибка с точки зрения морали, эстетики».

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