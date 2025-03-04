Стартовые продажи iPhone 16E оказались крайне плохими — Bloomberg

Известный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман, ссылаясь на данные от представителей Apple Store, заявил, что iPhone 16E в буквальном смысле провалился на старте продаж. Смартфон покупают крайне неохотно, отметил журналист.

По словам Гурмана, в некоторых розничных точках Apple Store было зафиксировано всего несколько десятков предварительных заказов на iPhone 16e. При старте продаж iPhone 16 стандартные модели получали от нескольких сотен до тысячи предзаказов в каждом магазине.

Инсайдер предполагает, что более низкий интерес на старте может быть связан с позиционированием iPhone 16e как более доступной альтернативы. Мировые продажи iPhone 16E стартовали 28 февраля. В России смартфон появится в продаже чуть позже.