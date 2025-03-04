Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
DreamLeague S25. Гранд Финал. День 15
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовые продажи iPhone 16E оказались крайне плохими — Bloomberg

Стартовые продажи iPhone 16E оказались крайне плохими — Bloomberg
Комментарии

Известный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман, ссылаясь на данные от представителей Apple Store, заявил, что iPhone 16E в буквальном смысле провалился на старте продаж. Смартфон покупают крайне неохотно, отметил журналист.

По словам Гурмана, в некоторых розничных точках Apple Store было зафиксировано всего несколько десятков предварительных заказов на iPhone 16e. При старте продаж iPhone 16 стандартные модели получали от нескольких сотен до тысячи предзаказов в каждом магазине.

Инсайдер предполагает, что более низкий интерес на старте может быть связан с позиционированием iPhone 16e как более доступной альтернативы. Мировые продажи iPhone 16E стартовали 28 февраля. В России смартфон появится в продаже чуть позже.

Материалы по теме
Бесплатные коды для игры «Мир танков» в марте 2025 года
Бесплатные коды для игры «Мир танков» в марте 2025 года
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android