Учитель Юры Борисова объяснил, почему актёр не получил «Оскар»

Прошедший «Оскар» огорчил фанатов Юры Борисова, поскольку актёр не получил статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана за фильм «Анора». Учитель актёра, народный артист России, художественный руководитель курса ВТУ имени М.С. Щепкина Владимир Бейлис рассказал, почему так случилось.

По словам Бейлиса, в актёрском ремесле многое зависит и от удачи и стечения обстоятельств. Владимир Бейлис отметил, что Борисов, как и многие другие студенты, мечтал об известности и об «Оскаре».

Искусство – такое дело. Здесь должна быть ещё и удача, и стечение обстоятельств. Конечно, мечтал. Все они мечтают. Я эти мечты приветствую.

Награда в категории «Лучшая мужская роль второго плана» досталась Кирану Калкину за роль в фильме «Настоящая боль».