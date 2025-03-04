Появилось фото радостной Деми Мур с подносами картофеля фри после «Оскара»

Вчера прошла церемония вручения премии «Оскар». Триумфаторами мероприятия стали фильм «Анора» и те, кто работал над ним. Многие надеялись, что статуэтку получит и Деми Мур за роль в «Субстанции», но актрисе награду не дали.

Как оказалось, Мур не сильно расстроилась из-за этого. Её дочь Таллула Уиллис опубликовала фото с Деми с собачкой на руках рядом с подносами картошки фри. Сама актриса тоже выглядит радостно и не унывает из-за того, что не получила заветную статуэтку.

Фото: Соцсети Таллулы Уиллис

Кстати, свой «Оскар» не получил и Юра Борисов: вместо него в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» победил Киран Калкин.