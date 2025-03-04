Аудитория «Оскара» снизилась впервые за последние четыре года

По данным издания Deadline, «Оскар» в этом году посмотрело в прямом эфире 18,1 млн зрителей, что на 7% меньше, чем в прошлом году. Напомним, в 2024-м премию смотрело 19,5 млн человек.

«Оскар» в 2025-м в том числе собрал меньше аудитории, чем мероприятие в 2023-м: тогда его смотрело 18,8 млн зрителей. Таким образом, аудитория главной премии киноиндустрии снизилась впервые за последние четыре года.

В качестве возможных причин падения аудитории называют длину эфира — церемония шла 3 часа 47 минут — и технические проблемы на Hulu, где показы прерывались, а пользователи не могли получить доступ к своим аккаунтам.