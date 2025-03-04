«Крутой профессионал»: Антон Лапенко — о совместной работе с Дмитрием Нагиевым

Актёр и комик Антон Лапенко рассказал о работе с Дмитрием Нагиевым над сериалом «Актёрище». По словам Лапенко, Нагиев — настоящий профессионал, с которым работа идёт сама по себе.

Нагиев — очень крутой профессионал. С ним не нужно думать, что ты должен делать. Он просто создаёт атмосферу, где хочется работать, и ты сразу вливаешься в процесс. Мы с ним не пытались ничего специально «показать», всё получилось естественно.

Сериал расскажет историю суперзвезды отечественного кино, который устал от разгромных обзоров и нападает на видеоблогера. Чтобы восстановить репутацию, актёру приходится идти на все требования обзорщика — в том числе сыграть в никому не известном провинциальном театре.

Главные роли в сериале исполнили Дмитрий Нагиев и Антон Лапенко. Также в съёмках приняли участие Жаргал Бадмацыренов («Киберпапа», «Полярный»), Александр Балуев («Турецкий гамбит»), Екатерина Стулова («Аритмия», «Жуки») и другие.

Премьера сериала состоится в этом году.