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Юлия Снигирь в обновлённом имидже — на фото со съёмок второго сезона сериала «Золотое дно»

Юлия Снигирь в обновлённом имидже — на фото со съёмок второго сезона сериала «Золотое дно»
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Онлайн-кинотеатры START и «Иви» опубликовали фото со съёмок второго сезона сериала «Золотое дно». На фотографиях можно увидеть исполнительницу главной роли Юлию Снигирь в обновлённом имидже: теперь у актрисы светлый цвет волос.

По словам Снигирь, после первого сезона ей захотелось «обнулиться», поскольку её героиня в шоу пытается начать новую жизнь.

Мне хотелось обнулиться после первого сезона. Моя героиня пытается начать новую жизнь, но убежать от своей сущности невозможно — Надя остаётся очень амбициозным человеком. Название компании «Галактика» — говорящее. Для героев больше ничего в мире не существует.

Фото со съёмок

Фото: START/«ИВИ»

Фото: START/«ИВИ»

Фото: START/«ИВИ»

К своим ролям во втором сезоне «Золотого дна» также вернутся Алексей Гуськов, Наталия Вдовина, Павел Попов, Ангелина Пахомова, Марина Ворожищева, Валерий Карпов, Виктория Маслова и другие.

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