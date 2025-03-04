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В PS Plus раздают Dragon Age: The Veilguard, Sonic Colors и «Черепашек-ниндзя»

В PS Plus раздают Dragon Age: The Veilguard, Sonic Colors и «Черепашек-ниндзя»
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Сегодня в PS Plus Essential добавили три новые игры. Подписчикам базового тарифа стали доступны Dragon Age: The Veilguard, Sonic Colors: Ultimate и TMNT: The Cowabunga Collection.

Какие игры раздадут в базовом PS Plus Essential в марте 2025 года

  • TMNT: The Cowabunga Collection — коллекция из 13 культовых игр про Черепашек-ниндзя;
  • Sonic Colors: Ultimate — аркада по вселенной «Соника» от команды Blind Squirrel;
  • Dragon Age: The Veilguard — ролевая игра от студии Bioware, вышедшая осенью 2024 года.

Все три проекта можно будет забрать в период с 4 по 31 марта. Пополнение PS Plus Extra и Deluxe (Premium) озвучат 12 марта.

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