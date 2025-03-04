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Винсент Д’Онофрио объяснил, почему Marvel перезапустила «Сорвиголову» с прежними актёрами

Винсент Д’Онофрио объяснил, почему Marvel перезапустила «Сорвиголову» с прежними актёрами
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Уже 5 марта состоится премьера сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» — перезапуск и одновременно продолжение сериала «Сорвиголова» от Netflix. К главным ролям вернутся основные актёры оригинального проекта, включая Чарли Кокс, Дебора Энн Уолл и Элден Хенсон.

Винсент Д’Онофрио, исполнитель роли Кингпина, поделился своими впечатлениями от съёмок продолжения, который сперва задумывали в Marvel. Это был абсолютно другой сериал, где вернулся бы только он и Чарли Кокс, а остальной каст бы в корне изменился.

По мнению Д’Онофрио, успех оригинального сериала Netflix во многом был связан с отличным актёрским составом, который добавил в шоу глубины. Это была одна из важнейших причин, почему Marvel перезапустила съёмки, переписала сценарий и сделала «Рождённого заново» прямым продолжением.

Нам тяжело дался отказ от актёров из сериала Netflix. Мы считаем, что успех шоу связан не только со мной, Чарли Коксом и сценарием, но и с другими актёрами. Элден, Дебора — эти персонажи принадлежат им. Никто не сыграет их героев так, как это сделали они.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Marvel.

Дебютные два эпизода сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» выйдут уже в ночь на 5 марта. Всего в первый сезон войдёт девять серий.

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