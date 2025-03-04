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Выручка онлайн-кинотеатров России в 2024 году превысила 120 млрд рублей — это новый рекорд

Выручка онлайн-кинотеатров России в 2024 году превысила 120 млрд рублей — это новый рекорд
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Аналитическое агентство TelecomDaily поделилось данными о выручке российских онлайн-кинотеатров в 2024 году. В исследовании применялась специальная единая анкета, утверждённая крупнейшими платформами страны в качестве единой методологии.

Так, выручка российских стримингов в 2024 году превысила отметку в 121,3 млрд рублей. Это сразу на 44% выше аналогичного показателя — столь большой рост связан с увеличением стоимости большинства подписок.

Лидеры рынка остались прежними: первое место в топе занимает «Кинопоиск» с долей 33,4%. На втором месте «Иви» (16,9%), замыкает тройку Wink (16,2%). Далее идут Okko (12,9%) и Kion (6,2%).

В TelecomDaily отметили, что в 2025 году темпы прироста выручки онлайн-кинотеатров снизятся до 20-22%. По мнению экспертов, маловероятно, что такую высокую динамику, как в 2023-2024 годах, возможно поддерживать одними лишь ценовыми инструментами.

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