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Видеокарты RTX 5070 будут в большом дефиците — ритейлеры

Видеокарты RTX 5070 будут в большом дефиците — ритейлеры
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Уже 5 марта состоится выход GeForce RTX 5070 — среднебюджетной видеокарты NVIDIA нового поколения. Чип поступит в продажу по рекомендуемой цене в $ 549, однако стартовый тираж модели окажется очень небольшим.

Некоторые ритейлеры признаются, что у них ещё не было поставок чипа, хотя запуск модели уже совсем скоро. Об этом сообщил в том числе крупный магазин Inet в Швеции. В компании заявили, что начнут продажи RTX 5070, как только товар появится у них в ассортименте, при этом никаких данных о грядущих поставках у них до сих пор нет.

Ранее дебютные модели новой линейки RTX 5090 и RTX 5080 раскупили всего за несколько минут после старта продаж из-за недостаточных поставок и высокого спроса. После этого некоторые владельцы видеокарт сообщили о браке с числом блоков растеризации, который приводит к падению производительности вплоть до 15%.

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