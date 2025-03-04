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Первые тесты AMD RX 9070 XT в играх — производительность на уровне RTX 5070

Первые тесты AMD RX 9070 XT в играх — производительность на уровне RTX 5070
Аудио-версия:
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Блогер Mark PC опубликовал первые тесты видеокарты AMD Radeon RX 9070 XT. Автор сравнил производительность нового чипа компании в семи играх с аналогичной по цене моделью NVIDIA GeForce RTX 5070 в разрешении 4К с максимальными настройками графики без апскейлеров.

Видео доступно на YouTube-канале Mark PC. Права на видео принадлежат Mark PC.

В целом 9070 XT показывает себя достойно на фоне конкурента от NVIDIA — новинка показывает более высокую производительность в Cyberpunk 2077, Watch Dogs Legion и A Plague Tale Requiem. В Assassin's Creed Valhalla, Red Dead Redemption 2 и God of War Ragnarok чип показывает аналогичную частоту кадров, не уступая RTX 5070 практически ни в чём.

Продажи видеокарт Radeon RX 9070 XT и RX 9070 стартуют 6 марта. Базовая RX 9070 обойдётся в $ 550 (около 48 000 рублей), продвинутая RX 9070 XT стоит $ 600 (около 53 000 рублей).

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