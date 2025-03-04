Final Fantasy 16 слили на торренты спустя полгода после релиза

В начале марта студия Square Enix выпустила небольшой патч для Final Fantasy 16. Из игры удалили мощную антипиратскую защиту Denuvo, после чего проект взломали и он моментально оказался на торрент-трекерах.

Final Fantasy 16 — последняя на данный момент номерная часть культовой серии. События игры разворачиваются в мире под названием Валистия, где прорастают огромные магические кристаллы, влияющие на власть в регионе. Главным героем игры выступает Клайв Розфилд, который попадает в эпицентр противостояния между мировыми державами.

Final Fantasy 16 вышла на PS5 в июне 2023 года, а в сентябре 2024-го добралась до ПК. Проект получил высокие оценки от критиков и игроков: на агрегаторе Metacritic проект получил 87 баллов от журналистов и 8,4 от геймеров.