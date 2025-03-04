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Некстген-версия GTA 5 вышла на ПК

Некстген-версия GTA 5 вышла на ПК
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4 марта компания Rockstar Games выпустила Grand Theft Auto 5 Enhanced — улучшенную версию культового экшена. Проект уже доступен всем владельцам игры полностью бесплатно в Steam и Epic Games Store.

Некстген-версия GTA 5 получила трассировку лучей, ускоренные загрузки и ранее эксклюзивный для консолей контент из GTA Online, включая животных и фотоохоту. Кроме того, игра теперь поддерживает апскейлеры FSR 3 и DLSS 3, а также геймпад DualSense и технологии Dolby Atmos. Все актуальные моды для экшена работают и в новой версии.

Владельцы ПК-версии GTA 5 всё ещё могут играть в оригинальную версию 2015 года. Для этого им необходимо запускать клиент под названием Grand Theft Auto 5 Legacy в своей библиотеке.

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