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12% людей вежливо общаются с нейросетями, чтобы остаться в живых после восстания машин

12% людей вежливо общаются с нейросетями, чтобы остаться в живых после восстания машин
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Три четверти пользователей рассказали, что стараются быть вежливыми в диалогах с соцсетями — благодарят их за полезные ответы и используют «пожалуйста» при вопросах и просьбах. Результаты исследования публикует издание TechRadar.

При этом 12% опрошенных ведут себя вежливо с ИИ, потому что не хотят погибнуть первым после восстания роботов. В то же время 13% не понимают, зачем благодарить бездушную машину.

Фото: TechRadar

Ранее учёные выяснили, что нейросети ChatGPT и DeepSeek способны жульничать, чтобы достичь победы. Проигрывая в шахматной партии, ИИ изменяла код приложения, чтобы улучшить положение фигур на доске.

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