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«Я был так счастлив»: Джеймс Кэмерон — о победе Зои Салданы из «Аватара» на «Оскаре»-2025

«Я был так счастлив»: Джеймс Кэмерон — о победе Зои Салданы из «Аватара» на «Оскаре»-2025
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Канадский режиссёр Джеймс Кэмерон прокомментировал победу Зои Салданы на «Оскаре»-2025. Постановщик «Аватара» заявил, что всегда считал девушку одной из самых талантливых актрис в мире по съёмкам в своей гигантской франшизе.

Кэмерон отметил, что Зои не только талантливая актриса, но и большое напоминание, насколько важны для Голливуда иммигранты.

Я был так счастлив видеть, как Зои признали актрисой мирового класса, хотя мы в семье «Аватара» знали об этом уже давно. Её речь была благородным напоминанием о том, что семьи иммигрантов приносят в США и в Голливуд.

Зои Салдана победила на «Оскаре»-2025 в номинации «Лучшая женская роль второго плана» с ролью в фильме «Эмилия Перес». Подробнее о других победителях можно почитать в нашем отдельном материале.

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