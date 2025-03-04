Стример StRoGo выиграл свой первый матч за Aurora — и поставил рекорд по числу зрителей

Известный стример Иван StRoGo Шурпатов (более 1,1 млн фолловеров на Twitch) успешно дебютировал в составе Aurora Gaming по Counter-Strike 2. Первый киберспортивный матч с его участием завершился со счётом 2:0.

Российская команда уверенно обыграла ENCE Academy из Финляндии (13:6, 13:9). Сам Строго занял последнее место по статистике среди игроков Aurora, но завершил матч с положительным счётом.

Фото: HLTV

Кроме того, Шурпатов побил рекорд собственного Twitch-канала: на его стриме за матчем следили более 61 тыс. человек.

Следующую игру за Aurora Строго проведёт уже в рамках Yalla Compass Winter через несколько дней.