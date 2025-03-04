Ame и Xiao8 перешли в новый состав китайской Xtreme Gaming по Dota 2
Китайский клуб Xtreme Gaming представил обновлённый состав по Dota 2. К коллективу присоединились двукратный финалист The International Ван Ame Чуньюй, а также легендарный тренер Чжан Xiao8 Нин.
Также из инактива в основной ростер Xtreme вернулись Xxs и XinQ, а место саппорта пятой позиции занял
Ли Undyne Цяньчэн, уже выступавший за клуб на DreamLeague.
Новый состав Xtreme Gaming по Dota 2:
- Ван Ame Чуньюй
- Го Xm Хунчэн
- Лин Xxs Дзин
- Чжао XinQ Цзысин
- Ли Undyne Цяньчэн
- Чжан Xiao8 Нин (тренер)
Таким образом, основной состав клуба по Dota 2 покинули Lou, niu, poloson и тренер Maps. Где они продолжат карьеру, пока неизвестно.
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