Сравнение: как некстген-версию GTA 5 улучшили на ПК с трассировкой лучей

4 марта Rockstar Games выпустила обновлённую версию GTA 5 на ПК. Вместе с ней в игре появились трассировка лучей, ускоренные загрузки и ранее эксклюзивный для консолей контент из GTA Online, включая животных и фотоохоту. Кроме того, игра теперь поддерживает апскейлеры FSR 3 и DLSS 3, а также геймпад DualSense и технологии Dolby Atmos.

В Сети уже появились первые сравнения обычной и некстген-версии GTA 5 с трассировкой лучей. С рейтрейсингом проект получил более сочную картинку с естественным освещением, корректно отображаемыми тенями и отражениями.

Сравнение GTA 5 с трассировкой лучей и без неё

Без RT С RT

Без RT С RT

Без RT С RT

Без RT С RT

С RT Без RT

Некстген-версия GTA 5 на ПК доступна всем владельцам игры в Steam и Epic Games Store.