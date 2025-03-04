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Сравнение: как некстген-версию GTA 5 улучшили на ПК с трассировкой лучей

Сравнение: как некстген-версию GTA 5 улучшили на ПК с трассировкой лучей
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4 марта Rockstar Games выпустила обновлённую версию GTA 5 на ПК. Вместе с ней в игре появились трассировка лучей, ускоренные загрузки и ранее эксклюзивный для консолей контент из GTA Online, включая животных и фотоохоту. Кроме того, игра теперь поддерживает апскейлеры FSR 3 и DLSS 3, а также геймпад DualSense и технологии Dolby Atmos.

В Сети уже появились первые сравнения обычной и некстген-версии GTA 5 с трассировкой лучей. С рейтрейсингом проект получил более сочную картинку с естественным освещением, корректно отображаемыми тенями и отражениями.

Сравнение GTA 5 с трассировкой лучей и без неё

Без RT
Без RT
С RT
С RT
Без RT
Без RT
С RT
С RT
Без RT
Без RT
С RT
С RT
Без RT
Без RT
С RT
С RT
С RT
С RT
Без RT
Без RT

Некстген-версия GTA 5 на ПК доступна всем владельцам игры в Steam и Epic Games Store.

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