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Звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин заплакал после победы брата Кирана на «Оскаре»

Звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин заплакал после победы брата Кирана на «Оскаре»
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Американский актёр Маколей Калкин, наиболее известный по роли Кевина в рождественской комедии «Один дома», рассказал о своих эмоциях после победы родного брата на премии «Оскар».

Маколей признал, что смотрел только номинацию, в которой был представлен Киран Калкин. Он был уверен в победе брата.

Только награждение за лучшую роль второго плана — это единственное, что я смотрел… Я заплакал. И сказал: «Увидимся позже».

В этой номинации Киран Калкин опередил российского актёра Юру Борисова. Фильм «Настоящая боль» также претендовал на награду за лучший оригинальный сценарий, но уступил Шону Бейкеру и «Аноре».

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