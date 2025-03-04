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Realme представила смартфон, который меняет свой цвет из-за погоды

Realme представила смартфон, который меняет свой цвет из-за погоды
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Китайский производитель электроники Realme представил новую версию своего смартфона — одной из его особенностью будет изменений цвета корпуса.

Задние панели Realme 14 Pro и 14 Pro+ выполнены из термохромного волокна. Из-за этого жемчужно-белый корпус смартфона постепенно меняет цвет к насыщенному синему, как только температура воздуха снижается ниже 16 градусов по Цельсию.

Флагманская модель также оснащена мощным аккумулятором на 6000 мАч с функцией быстрой зарядки, процессором Snapdragon 7s Gen 3 и систему из трёх камер Sony с 3-кратным перископическим объективом. Когда Realme 14 Pro появится на рынке, пока неизвестно.

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