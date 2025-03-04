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Милли Бобби Браун впервые прокомментировала странные изменения своей внешности

Милли Бобби Браун впервые прокомментировала странные изменения своей внешности
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21-летняя актриса Милли Бобби Браун раскритиковала журналистов за публикации об изменениях её внешности. Она назвала статьи с разборами и репортажами травлей её сознательного выбора.

Материалы в СМИ касаются изменений на лице Милли. В последнее время она выглядит значительно старше своих лет из-за пластических операций и макияжа — некоторые журналисты считают, что актриса просто не понимает, что это плохо.

Фото: Netflix / GettyImages

Я начала работать в этой индустрии, когда мне было 10 лет. Я выросла на глазах у всего мира, и по какой-то причине люди, кажется, не смогли вырасти вместе со мной. Вместо этого они ведут себя так, будто я должна застыть во времени, будто я должна выглядеть так же, как в первом сезоне «Очень странных дел». А поскольку я выгляжу иначе, я стала мишенью.

Ранее Милли Бобби Браун рассказывала, что у неё очень узкий круг общения, поскольку она живёт на ферме и имеет плохие навыки социализации.

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