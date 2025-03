В марте в подписку Game Pass добавят Enter the Gungeon, 33 Immortals и ещё 4 игры

Microsoft по традиции раскрыла список игр, которые пополнят библиотеку Xbox Game Pass в первой половине марта.

В этот раз в список вошли шесть проектов: Monster Train, Galacticare, One Lonely Outpost, Enter the Gungeon, Mullet Madjack и 33 Immortals.

Фото: Xbox

Какие игры добавят в Game Pass в начале марта 2025 года:

Monster Train — 4 марта (Ultimate)

— 4 марта (Ultimate) Galacticare — 5 марта (Standard)

— 5 марта (Standard) One Lonely Outpost — 6 марта (Ultimate)

— 6 марта (Ultimate) Enter the Gungeon — 11 марта (Standard)

— 11 марта (Standard) Mullet Madjack — 13 марта (Ultimate)

— 13 марта (Ultimate) 33 Immortals — 18 марта (Ultimate).

Microsoft также рассказала, какие игры скоро покинут сервис. Уже 15 марта из Game Pass пропадут Evil West, Lies of P, No More Heroes 3, Solar Ash, SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated, Yakuza 5 Remastered и Yakuza 6: The Song of Life.