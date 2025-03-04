Ремейк «Готики», «Дюна» и российская The King is Watching: топ-10 демо-игр фестиваля Steam
Игровой онлайн-магазин Steam подвёл итоги зимнего фестиваля «Играм быть», в рамках которого разработчики делились с геймерами пробными версиями новых игр.
Больше всего уникальных игроков за фестиваль собрало демо сетевого шутера Mecha BREAK, в тройку самых успешных проектов также вошли игра о строительной технике RoadCraft (от авторов SnowRunner) и ремейк «Готики».
В топ-10 также попали Dune: Awakening, командный шутер в мире PUBG и российская инди The King is Watching («Король всё видит») в жанре роглайт-стратегии.
10 лучших демо-версий по итогам фестиваля «Играм быть» в Steam:
- Mecha BREAK;
- RoadCraft;
- Gothic 1 Remake;
- Fellowship;
- Solarpunk;
- Dune: Awakening;
- Shape of Dreams;
- PUBG: BLINDSPOT;
- The King is Watching;
- Lost Skies.
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