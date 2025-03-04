Apple представила новый iPad и iPad Air на чипе M3

Компания Apple представила более мощную версию планшета iPad Air, оснащенную процессором M3. Это позволяет новинке работать в два раза быстрее, чем iPad Air с M1,1.

Новый iPad Air будет доступен в двух версиях — с диагональю экрана 11 и 13 дюймов. Планшет оснащен искусственным интеллектом Apple Intelligence и беспроводную связь 5G.

Вместе с этим Apple представила обновлённый стандартный iPad на чипе A16 — на нём работают iPhone 14 Pro и iPhone 15. Теперь начальная конфигурация содержит 128 ГБ памяти, также доступны вариации с объёмом 256 и 512 ГБ. При этом он поддержку нейросети Apple Intelligence не получит.