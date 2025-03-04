Вышел трейлер сериала «Гангстерленд» — триллера Гая Ричи с Томом Харди в главной роли

Кинокомпания Paramount представила трейлер криминального триллера «Гангстерленд» — нового сериала от легендарного Гая Ричи. Премьера состоится в онлайне 30 марта.

Главную роль в шоу исполнил известный актёр Том Харди. В «Гангстерленде» также снялись Хелен Миррен, Пирс Броснан и Пэдди Консидайн.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount. Права на видео принадлежат Paramount.

Сюжет «Гангстерленда» расскажет о противостоянии двух враждующих семей из Лондона, чьи предприятия размещены по всему миру. Персонаж Тома Харди — классический «решала», которому поручают любыми способами защищать одну из семей.