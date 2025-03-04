Вин Дизель намекнул, что работает над фильмом «Грут» про дерево из «Стражей Галактики»

Известный актёр Вин Дизель, озвучивший Грута в «Стражах Галактики» и «Мстителях», намекнул на работу над полноценным фильмом, посвящённым деревянному персонажу из комиксов и фильмов.

Судя по всему, лента расскажет о возвращении Грута к своим корням.

Disney хочет свою Планету X! Некоторые говорят, что это самый ожидаемый фильм Marvel, ха-ха. Фильм, в котором Грут возвращается на свою родную планету.

Других подробностей о фильме «Грут» пока нет. Напомним, ранее Marvel и Disney выпустили мультсериал «Я есть Грут» про малыша-Грута и его путешествия по Галактике — он просуществовал два сезона по 10 эпизодов.