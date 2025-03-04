Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
DreamLeague S25. Гранд Финал. День 15
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вин Дизель намекнул, что работает над фильмом «Грут» про дерево из «Стражей Галактики»

Вин Дизель намекнул, что работает над фильмом «Грут» про дерево из «Стражей Галактики»
Комментарии

Известный актёр Вин Дизель, озвучивший Грута в «Стражах Галактики» и «Мстителях», намекнул на работу над полноценным фильмом, посвящённым деревянному персонажу из комиксов и фильмов.

Судя по всему, лента расскажет о возвращении Грута к своим корням.

Disney хочет свою Планету X! Некоторые говорят, что это самый ожидаемый фильм Marvel, ха-ха. Фильм, в котором Грут возвращается на свою родную планету.

Других подробностей о фильме «Грут» пока нет. Напомним, ранее Marvel и Disney выпустили мультсериал «Я есть Грут» про малыша-Грута и его путешествия по Галактике — он просуществовал два сезона по 10 эпизодов.

Материалы по теме
В кинотеатрах России вышел фильм «Капитан Америка: Новый мир» от Marvel
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android