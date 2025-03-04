Первые оценки игры Split Fiction — новинка от авторов It Tales Two набирает 91 из 100

Незадолго до релиза кооперативной игры Split Fiction игровые журналисты стали публиковать свои обзоры с впечатлениями от новинки. На агрегаторе OpenCritic релиз получил 91 балл из 100.

Большинство рецензентов выделяет Split Fiction как эталон в своём жанре. Например, с восторгом о новом проекте авторов It Takes Two высказывается автор Push Square:

Лучшая игра студии и одна из самых лучших кооперативных игр на сегодняшний день в целом. Её разнообразие означает, что здесь никогда не будет скучно, все механики хорошо реализованы. Есть пара небольших недостатков, которые вы можете заметить, но все они отходят на второй план, когда игра показывает вам всё новые идеи, почти не останавливаясь.

Отрицательных рецензий пока почти нет. Самую низкую оценку поставил обзорщик Digital Trends — 7 из 10, которому не хватило цельности. При этом он отметил, что это и выделяет творчество.

Split Fiction — это фальшь и путаница. Но она такая живая и настолько искренняя, что на нее трудно долго злиться. Это разрывает игру на две стороны: неуклюжесть неотделима от восторга. Иногда творчество проваливается, снова и снова. Но именно те моменты, когда простые идеи превращаются в незабываемое зрелище, напоминают нам, почему искусство нельзя автоматизировать. Даже самая совершенная машина никогда не сможет мечтать больше, чем человек с сердцем.

Некоторые также отмечают, что игра мало чем отличается от It Takes Two и ничем не удивляет — впрочем, почти все рецензенты согласны, что этого и не требуется.

Split Fiction выйдет 6 марта на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.