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DreamLeague S25. Гранд Финал. День 15
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«Наконец-то»: 21-летний rue выиграл с Team Spirit первый топ-турнир в карьере

«Наконец-то»: 21-летний rue выиграл с Team Spirit первый топ-турнир в карьере
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Российский семи-саппорт Александр rue Филин впервые стал чемпионом топ-турнира — сегодня он вместе с Team Spirit победил на DreamLeague S25 по Dota 2 с призовым $ 1 млн.

Во время финальной карты Rue выдал ярчайший хайлайт, забайтив противников из Tundra атаковать иллюзию. В соцсетях 21-летний Филин отреагировал на дебютный титул довольно скромно:

Наконец-то.

Александр rue Филин присоединился к Team Spirit в начале сезона-2024/2025, заменив в основном составе Мирослава Mira Колпакова. До этого саппорт выступал за Yellow Submarine — команду, которую неофициально считают молодёжным составом «спиритов».

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