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В России выпустят мультфильм «Путешествие в город Сиба», нарисованный нейросетью

В России выпустят мультфильм «Путешествие в город Сиба», нарисованный нейросетью
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Иркутская студия «Самовар» готовит к релизу полнометражный мультфильм о Байкале — «Путешествие в город Сиба». Главной особенностью проекта станет то, что картинку для него создал искусственный интеллект.

Пока создатели ленты выступили с демонстрацией того, как будет выглядеть ИИ-мультфильм.

Видео доступно в группе Gamers Club во «Вконтакте». Права на видео принадлежат студии «Самовар».

В основу сюжета легла легенда про высокотехнологичную цивилизацию, жители которой обитают под Байкалом. Главным героем выступит робот Тимэн, известный благодаря своим граффити на улицах Иркутска. Авторы проекта планируют дополнить его познавательными фактами о самом большом озере в мире.

В феврале подобная работа вышла в Беларуси, собрав смешанные отзывы зрителей.

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