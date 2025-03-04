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В фильме «Одиссея» Кристофера Нолана сыграет звезда «Сёгуна» Космо Джарвис

В фильме «Одиссея» Кристофера Нолана сыграет звезда «Сёгуна» Космо Джарвис
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Как сообщает издание Deadline, в касте «Одиссея» Кристофера Нолана состоялось пополнение. Одну из ролей в будущей работе британского режиссёра исполнит Космо Джарвис, исполнитель роли Джона Блэкторна в сериале «Сёгун» от FX. Кого сыграет артист, неизвестно.

«Одиссея» расскажет эпическую мифологическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. У ленты будет звёздный актёрский состав: вместе с Мэттом Дэймоном в фильме снимутся Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.

«Одиссея» Кристофера Нолана выйдет в прокат 17 июля 2026 года. Съёмки уже идут в Марокко, после чего производство также пройдёт на острове Сицилия в Италии.

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