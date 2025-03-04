Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S21. Групповой этап. День 5
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
12:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Dota 2 вышел балансный патч 7.38b

В Dota 2 вышел балансный патч 7.38b
Комментарии

Разработчики Dota 2 выпустили обновление баланса 7.38b. Патч уже доступен в клиенте игры и призван скорректировать недавно вышедший апдейт «Вольные воды».

Патч 7.38b усилил Терзателя и удалил несколько деревьев рядом с лагерями нейтральных крипов, чтобы было проще прорубать проходы. Кроме того, изменениям подверглись 8 предметов в лавке (в том числе Orchid и Heaven's Halberd) и большая часть нейтральных айтемов, а также чары для них.

Обновление также сбалансировало способности и характеристики примерно 50 персонажей. Полный список изменений на русском языке 7.38b можно прочитать на официальном сайте Dota 2.

Материалы по теме
Всё о новых нейтральных предметах в Dota 2: как выбить и зачарить нужные вещи
Всё о новых нейтральных предметах в Dota 2: как выбить и зачарить нужные вещи
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android