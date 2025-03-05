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Актёр Нил Патрик Харрис сыграет в сериале «Декстер: Воскрешение»

Актёр Нил Патрик Харрис сыграет в сериале «Декстер: Воскрешение»
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По данным издания Deadline, актёр Нил Патрик Харрис, известный по шоу «Как я встретил вашу маму», сыграет эпизодическую роль в сериале «Декстер: Воскрешение». Какого именно персонажа сыграет Нил, не сообщается.

Напомним, шоу «Декстер: Воскрешение» выступит прямым продолжением «Декстера: Новая кровь», который вышел в 2021 году. К роли Декстера в сиквеле снова вернётся актёр Майкл Си Холл.

Подробности сюжета и прочие детали предстоящего сериала пока неизвестны. Вероятно, больше деталей станет известно после выхода первого тизера. Ранее стало известно, что роль в шоу получила звезда «Джессики Джонс» Кристен Риттер.

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