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Стартовал сериал «Сорвиголова: Рождённый заново»

Стартовал сериал «Сорвиголова: Рождённый заново»
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Сегодня на Disney+ стали доступны две первые серии первого сезона сериала «Сорвиголова: Рождённый заново». Эпизоды уже могут посмотреть подписчики сервиса, однако в России он не работает.

«Рождённый заново» — перезапуск и одновременно продолжение высокооценённого сериала «Сорвиголова» от Netflix. К своим ролям вернулись Чарли Кокс, Дебора Энн Уолл и Элден Хенсон, а главного злодея Кингпина вновь сыграл Винсент Д’Онофрио, который очень сильно ждал возвращения к роли.

Всего в дебютном сезоне нового сериала про Сорвиголову будет девять эпизодов, они станут выходить еженедельно по средам. Финал покажут 16 апреля.

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