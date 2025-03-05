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Стив Карелл и Джейсон Шварцман сыграют в новом фильме Джесси Армстронга

Стив Карелл и Джейсон Шварцман сыграют в новом фильме Джесси Армстронга
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Издание Variety обратило внимание, что Стив Карелл и Джейсон Шварцман сыграют в новом фильме создателя сериала «Наследники» Джесси Армстронга. Помимо того, что Джесси снял ленту, он выступил и её сценаристом. Для объявления новости HBO опубликовала в соцсетях фото сценария, который лежит на снегу.

Названия ленты не видно (это сделано специально), зато можно рассмотреть другие детали вроде актёров и как раз самого режиссёра.

Фото: HBO

Это история о группе друзей-миллиардеров, которые объединяются на фоне международного кризиса.

В фильме также сыграют Кори Майкл Смит и Рами Юссеф. Фильм выйдет в эфир канала HBO этой весной, но точной даты пока нет.

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