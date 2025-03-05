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Звезда «Крика» Дэвид Аркетт вернётся в седьмой части франшизы

Звезда «Крика» Дэвид Аркетт вернётся в седьмой части франшизы
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Издание Deadline сообщило, что Дэвид Аркетт, сыгравший заместителя шерифа Дьюи Райли во франшизе «Крик», вернётся к своей роли в седьмой части серии.

Примечательно, что персонаж Аркетта умер, поэтому, скорее всего, его вернут либо во флэшбеке, либо покажут героя другим способом. Подробности о том, как персонаж Дэвида возвращается, и о сюжете фильма в данный момент держатся в секрете.

Съёмки «Крика 7» стартовали 8 января. Сколько они продлятся, пока не сообщается. Седьмая часть франшизы расскажет о Сидни Прескотт и её дочери, других деталей сюжета пока нет. Фильм должен выйти 27 февраля 2026 года.

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