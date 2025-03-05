Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S21. Групповой этап. День 5
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
12:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Люди в 2025 году стали реже ходить в кино — посещаемость упала на 34%

Люди в 2025 году стали реже ходить в кино — посещаемость упала на 34%
Аудио-версия:
Комментарии

По данным газеты «Коммерсантъ»., посещаемость российских кинотеатров за год сократилась на треть из-за дефицита кассовых фильмов, которые могли бы заинтересовать массового зрителя.

В феврале 2025 года кинотеатры посетили 8,9 млн человек, а в феврале 2024 года — 13,3 млн человек. По мнению экспертов, в связи с этим даже повышение цен на билеты не позволит сохранить кассовые сборы на уровне 2024 года.

Пиковый период в этом году пришелся на неделю 13–19 февраля, следует из данных ЕАИС: было куплено 2,8 млн билетов. Это ниже показателей аналогичного прошлогоднего периода на 20%. Сократился и общий бокс-офис, с 4,8 млрд до 3,8 млрд рублей.

Самым кассовым фильмом в российском прокате был назван «Пророк. История Александра Пушкина»: лента собрала уже 1 млрд рублей.

Материалы по теме
Спортивный обзор и особенности HONOR Magic 7 Pro
Спортивный обзор и особенности HONOR Magic 7 Pro
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android