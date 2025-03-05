Рэйчел Вайс сыграет главную роль в сериале «Владимир» от Netflix

Издание Deadline сообщило, что актриса Рэйчел Вайс, известная по франшизе «Мумия», получила главную роль в предстоящем сериале «Владимир». Шоу заказал Netflix.

Сюжет сериала будет основан на одноимённом романе, написанном Джулией Мэй Джонас. По мере того, как жизнь женщины рушится, она становится одержима своим очаровательным новым коллегой. Сериал, полный сексуальных тайн и мрачного юмора, рассказывает о том, что происходит, когда женщина одержима желанием воплотить свои фантазии в реальность.

Шэрон Хорган, как уже было известно, занимается продюсированием телеадаптации. В прошлом году она заявила, что может также сыграть небольшую роль в новинке.