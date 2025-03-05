Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S21. Групповой этап. День 5
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
12:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Рэйчел Вайс сыграет главную роль в сериале «Владимир» от Netflix

Рэйчел Вайс сыграет главную роль в сериале «Владимир» от Netflix
Комментарии

Издание Deadline сообщило, что актриса Рэйчел Вайс, известная по франшизе «Мумия», получила главную роль в предстоящем сериале «Владимир». Шоу заказал Netflix.

Сюжет сериала будет основан на одноимённом романе, написанном Джулией Мэй Джонас. По мере того, как жизнь женщины рушится, она становится одержима своим очаровательным новым коллегой. Сериал, полный сексуальных тайн и мрачного юмора, рассказывает о том, что происходит, когда женщина одержима желанием воплотить свои фантазии в реальность.

Шэрон Хорган, как уже было известно, занимается продюсированием телеадаптации. В прошлом году она заявила, что может также сыграть небольшую роль в новинке.

Материалы по теме
Спортивный обзор и особенности HONOR Magic 7 Pro
Спортивный обзор и особенности HONOR Magic 7 Pro
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android