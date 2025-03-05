Новая книга по «Ведьмаку» от Анджея Сапковского официально выйдет в России

Издательство «АСТ» объявило о том, что новый роман по «Ведьмаку» от Анджея Сапковского, «Перекрёсток воронов», поступит в официальную продажу в России. Это случится уже в апреле.

Обложка локализованного романа

Фото: «АСТ»

«Перекрёсток воронов» рассказывает о приключениях молодого ведьмака Геральта из Ривии. После окончания учёбы в Каэр Морене юный ведьмак отправляется навстречу своим первым большим опасностям.

Предыдущая книга во вселенной «Ведьмака» — «Сезон гроз» — вышла в 2013 году. Её действие происходит в том же временном промежутке, что и действие рассказов из сборника «Последнее желание», и вновь рассказывает о Геральте из Ривии.