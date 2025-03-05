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Романтическая комедия «Материалистка» с Педро Паскалем и Дакотой Джонсон выйдет 13 июня

Романтическая комедия «Материалистка» с Педро Паскалем и Дакотой Джонсон выйдет 13 июня
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Кинокомпания A24 сообщила, что премьера романтической комедии «Материалистка» с Педро Паскалем, Крисом Эвансом и Дакотой Джонсон в главных ролях состоится 13 июня.

Дату объявили на постере картины, на котором можно увидеть торт в виде сердца и отрезанный от него кусок.

Фото: A24

В романтической комедии рассказывается о молодой амбициозной нью-йоркской свахе, которая разрывается между своим идеальным мужчиной и своим несовершенным бывшим.

Сняла ленту по собственному сценарию Селин Сон. В ленте также сыграли Луиза Джейкобсон, Марин Айрленд, Даша Некрасова и Зои Уинтерс. Продюсерами проекта выступают Кристин Вашон и Памела Коффлер.

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