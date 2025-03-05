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Вышел трейлер фильма «Питер Пэн: Кошмар в Нетландии» на русском языке

Вышел трейлер фильма «Питер Пэн: Кошмар в Нетландии» на русском языке
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Появился локализованный трейлер фильма «Питер Пэн: Кошмар в Нетландии». Картина получила официальный дубляж.

Видео доступно на YouTube-канале «Наше кино». Права на видео принадлежат Jagged Edge Productions.

Лента расскажет историю девушки Венди Дарлинг, которая пытается разыскать своего брата Майкла, похищенного Питером Пэном и Динь-Динь. События картины развернутся в мире хоррора, где живут и другие страшные версии любимых героев детских мультфильмов: Винни-Пуха, Кролика, Филина, Пятачка, Спящей красавицы, Бэмби.

В актёрский состав вошли Меган Пласито, Питер Десоуза-Фейгони, Кит Грин, Мартин Портлок, Николас Вудесон, Кирстон Уэринг, Олумиде Олорунфеми, Тереза ​​Бэнхэм, Чарити Кейс, Кэмпбелл Уоллес и другие артисты.

Лента вышла в кинотеатрах Европы 13 января 2025 года, а до России доберётся 27 марта.

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