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«Я старый»: Роберт Паттинсон — о долгом ожидании начала съёмок «Бэтмена 2»

«Я старый»: Роберт Паттинсон — о долгом ожидании начала съёмок «Бэтмена 2»
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Недавно стало известно, что съёмочный процесс «Бэтмена 2» Мэтта Ривза пройдёт в конце этого года. На днях актёр Роберт Паттинсон, исполняющий главную роль, поговорил на тему того, как он ждёт начала производства.

Актёр пошутил, что с годами он не молодеет, а наоборот. Роберт пошутил, что он начинал играть молодого Бэтмена, а закончит, похоже, старым.

Я начинал играть молодого Бэтмена, а к сиквелу стану уже, чёрт возьми, старым Бэтменом. Мне самому 38, я старый.

События «Бэтмена 2» развернутся спустя несколько недель после финала первой части — ближе к Рождеству. С кем в этот раз столкнётся Тёмный рыцарь, пока можно только гадать. Вариантов много, но, по слухам, антагонистом выступит Джокер или Пугало. Ривз планирует снять и третий фильм о своём Тёмном рыцаре.

Премьера ленты намечена на 1 октября 2027 года.

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