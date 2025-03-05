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Стартовали съёмки третьего сезона комедийного сериала «Сеструха»

Стартовали съёмки третьего сезона комедийного сериала «Сеструха»
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Кинокомпания Norm Production объявила о старте съёмок третьего сезона сериала «Сеструха». Производство продлится несколько месяцев, после чего шоу выйдет на телеканале «Пятница!» и в онлайн-кинотеатре Premier.

В продолжении главной героине Наташе, бывшему надзирателю провинциальной колонии, предстоит не только вывести из кризиса крупный торговый центр и возглавить караоке-клуб, но и справиться с подставой брата.

Режиссером нового сезона выступит Леонид Тележинский («Салют, Начальник»), а главные роли сыграют Ольга Картункова, Лукерья Ильяшенко («Первый номер»), Павел Рассомахин («Лермонтов»), Софья Хурсан («Первокурсницы»), Данил Тябин («Северный полюс») и Александр Самойленко («Холоп»).

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