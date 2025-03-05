«Rockstar, вы дубу дали?»: игроки раскритиковали некстген-версию GTA 5 на ПК

Вчера Rockstar выпустила некстген-версию GTA 5 на ПК. Первые поигравшие остались не в восторге — в Steam у обновлённого экшена всего 50% положительных отзывов. Геймеры недовольны отсутствием значимых нововведений и проблемным переносом своего персонажа из GTA Online.

По словам геймеров, разработчики «развели ажиотаж ради жиденьких изменений» и не дают без проблем перенести своих персонажей из онлайн-режима.

Ждал данную версию, и что в итоге? Я не смог перенести персонажа с версии Legacy в версию Enhanced. Спокойно перенёс файлы сохранения с одной версии на другую, но смысл? Для чего они мне? Сюжетка пройдена, меня интересует онлайн!

Развести такой ажиотаж ради жиденьких изменений по типу добавления лучей и животных в онлайн-режим — это сверхтупизм. Я уповал на улучшение графония, но никаких визуальный изменений не заметил.

Абсолютно новой игры не ждал. Но ждал графических изменений, кроме трассировки лучей и поддержки DLSS, с которым первые работают, а второй не работает, оставляя кадры без изменений. Да и в целом визуально всё так же, за исключением того, что такие же настройки в Legacy выдают всё то же самое и в Enhanced без имений визуально.

А где обещанный перенос персонажей? Почему я получаю ошибку при переносе персонажа? Rockstar, вы там вообще дубу дали?

При всём этом владельцы ПК-версии GTA 5 всё ещё могут играть в оригинальную версию 2015 года. Для этого им необходимо запускать клиент под названием Grand Theft Auto 5 Legacy в своей библиотеке.