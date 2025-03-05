«Оскар»-2025 посмотрели почти 20 млн человек — это лучший результат за 5 лет
Аналитическая компания Nielsen представила финальные показатели премии «Оскар»-2025. Как оказалось, за недавней премией следило 19,7 млн человек, что на 1% больше показателей прошлого года. Ранее сообщалось, что зрителей было 18,1 млн, однако эти данные оказались неверными.
Таким образом, трансляция показала лучший результат церемонии за последние пять лет. В компании ABC также похвастались, что «Оскар»-2025 обсуждали в Сети куда охотнее недавних «Грэмми» и Супербоула, что произошло впервые в истории.
Рейтинги премии «Оскар» за последние 11 лет
- «Оскар»-2014 — 43,7 млн зрителей
- «Оскар»-2015 — 37,3 млн зрителей
- «Оскар»-2016 — 34,4 млн зрителей
- «Оскар»-2017 — 32,9 млн зрителей
- «Оскар»-2018 — 26,5 млн зрителей
- «Оскар»-2019 — 29,6 млн зрителей
- «Оскар»-2020 — 23,6 млн зрителей
- «Оскар»-2021 — 10,4 млн зрителей
- «Оскар»-2022 — 16,6 млн зрителей
- «Оскар»-2023 — 18,7 млн зрителей
- «Оскар»-2024 — 19,5 млн зрителей
- «Оскар»-2025 — 19,7 млн зрителей
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