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Стартовали съёмки новогоднего фэнтези «Снеговик» со звездой «Манюни»

Стартовали съёмки новогоднего фэнтези «Снеговик» со звездой «Манюни»
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Кинокомпания «Наше кино» объявила о старте съёмок новогоднего фильма «Снеговик». Производство ленты продлится несколько месяцев, а премьера картины состоится 11 декабря 2025 года.

Каждый год Дед Мороз взмахивает посохом в полночь и во всём мире начинается новый цикл времени, а вместе с ним наступает и Новый год. Однако в этом году, когда волшебник готовится сотворить новогоднее чудо, его предаёт снежная колдунья Вьюга. Она хочет уничтожить Деда Мороза и отправиться в мир людей, чтобы погрузить его в новый ледниковый период и вечно править им.

Помешать планам колдуньи берётся Снеговик – главный помощник дедушки. Герою предстоит разгадать волшебный шифр и отыскать могущественный артефакт, который был спрятан на случай исчезновения волшебника. Помогать ему в этом непростом деле будут новые друзья – девочка Варя и её мама.

Режиссёром фильма выступит Александр Бабаев («Наследники: Дар крови»). Главные роли в масштабном фэнтези исполнят Дмитрий Чеботарёв («Майор Гром: Игра»), Екатерина Темнова («Манюня: День рождения Ба»), Карина Разумовская («Трасса»), Александр Самойленко и Полина Максимова.

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