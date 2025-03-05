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Вышел русский трейлер мелодрамы «Шоугёрл» с Памелой Андерсон — премьера 20 марта

Вышел русский трейлер мелодрамы «Шоугёрл» с Памелой Андерсон — премьера 20 марта
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Вышел русский трейлер мелодрамы «Шоугёрл» с Памелой Андерсон («Спасатели Малибу»). В ролике показали главную героиню и отзывы критиков о картине.

Видео доступно в VK-паблике Capella Film. Права на видео принадлежат Utopia Media.

Согласно синопсису, стареющая танцовщица узнаёт, что шоу, которому она посвятила долгие годы своей жизни, закрывают. Другие детали пока не раскрываются.

Ко всему прочему в актёрский состав также вошли Кирнан Шипка, Бренда Сонг, Билли Лурд, Джейми Ли Кёртис, Дэйв Батиста, Джон Клофайн, Патрик Хилгарт, Джесси Филлипс, Джейсон Шварцман и другие. Кресло режиссёра заняла Джиа Коппола.

Премьера ленты «Шоугёрл» в кинотеатрах России состоится 20 марта.

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Фото: Пресс-служба Capella Film

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